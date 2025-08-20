Vía Carlos Paz

Villa Carlos Paz realizará una nueva jornada de Ecocanje en la Plaza del Avión

Los vecinos podrán entregar reciclables y recibir a cambio semillas, plantines y bolsas de tela.

Redacción Vïa Carlos Paz

20 de agosto de 2025,

Ecocanje Villa Carlos Paz

La Municipalidad de Villa Carlos Paz anunció la realización de una nueva jornada de Ecocanje, que tendrá lugar el próximo viernes 29 de agosto, de 10 a 12 horas, en la Plaza del CAS (Plaza del Avión).

La propuesta, que se repite el último viernes de cada mes, busca incentivar la separación de residuos en los hogares, promoviendo la limpieza urbana y el cuidado del ambiente.

Durante la actividad, la Coordinación de Ambiente recibirá distintos materiales reciclables: ecobotellas, aceite de cocina usado, tapitas plásticas (destinadas a la protectora de animales IPAD) y pilas domiciliarias, que requieren una correcta disposición final debido a su alto poder contaminante.

A cambio, los vecinos podrán llevarse semillas de estación para huerta, plantines y bolsas de tela, además de acceder a asesoramiento técnico en temas ambientales como forestación, compostaje, agroecología y gestión integral de residuos.

Las “Ecobotellas” pueden elaborarse con envases PET de cualquier tamaño, rellenos con plásticos de un solo uso y envoltorios que no entran en los circuitos habituales de reciclaje. Esta práctica contribuye a reducir el volumen de residuos secos y evita la dispersión de papeles y bolsas en la vía pública.

Para más información, se puede consultar el cronograma de recolección diferenciada en: http://tinyurl.com/residuosambientevcp.

