Villa Carlos Paz reafirmó su liderazgo turístico en la FIT 2025

Villa Carlos Paz volvió a brillar en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) 2025, realizada en La Rural de Buenos Aires. Durante cuatro jornadas, la ciudad reafirmó su posición como destino líder a nivel nacional e internacional con un stand que combinó gastronomía regional, shows en vivo, sorteos y experiencias nocturnas, además de la presencia de artistas de la temporada teatral 2025, como el Mago Matus y TRUMP.

El intendente Esteban Avilés y el secretario de Turismo, Sebastián Boldrini, mantuvieron reuniones estratégicas con referentes del sector. Se avanzó en la promoción del turismo saludable y de bienestar con Miguel Cané y en la oferta de hoteles de lujo con Manuel Belfer, propietario del hotel Pinares del Cerro. También se compartieron estrategias de promoción con Sergio Arévalo, de Despegar.

“Villa Carlos Paz es un producto consolidado que trasciende fronteras. Fuimos el stand más visitado por familias argentinas y visitantes de Latinoamérica. Es un emblema del turismo nacional”, destacó Avilés.