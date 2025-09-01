Villa Carlos Paz presentó su Club de Ciencias STEAM

El intendente Esteban Avilés, acompañado por el doctor Marcelo García, la estudiante Chiara Catalini y miembros del equipo de gobierno, presentó oficialmente el Club STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas), también denominado Club de Ciencias Carlos Paz.

Se trata de un proyecto abierto a la participación de niños y jóvenes de la ciudad, que busca fomentar el aprendizaje en disciplinas clave para el futuro, promover la innovación y fortalecer el trabajo colaborativo.

El nuevo espacio educativo tendrá como finalidad estimular la creatividad, la investigación y el desarrollo de habilidades en áreas críticas, con la meta de construir una comunidad más inclusiva, curiosa y científicamente capacitada.

“El club representa una nueva alternativa y oportunidad para carlospacenses de todas las edades, con un concepto colaborativo, participativo e innovador. Destacamos a Marcelo García, reconocido internacionalmente por su trabajo en innovación, quien nos acompaña en este desafío”, señaló el intendente Avilés.

El Club STEAM Carlos Paz estará abierto a estudiantes de todos los niveles educativos de la ciudad y ofrecerá programas de formación y actividades orientadas a la participación comunitaria.

Las inscripciones están abiertas a través del correo electrónico clubsteamvcp@gmail.com o al teléfono 3541-651918.