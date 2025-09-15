Villa Carlos Paz organiza una nueva jornada solidaria de donación de sangre

La Municipalidad de Villa Carlos Paz invita a vecinos y vecinas a participar de una nueva jornada de donación de sangre, que se realizará el sábado 27 de septiembre en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago, de 8:30 a 11:30 horas.

La iniciativa, bajo el lema “Doná sangre, da esperanza: juntos salvamos vidas”, busca fortalecer las reservas de sangre y concientizar sobre la importancia de esta práctica solidaria.

Aquellos interesados deberán solicitar turno previo enviando un mensaje por WhatsApp al 3512 65-1515 y concurrir el día de la donación con DNI.

Entre los requisitos para donar sangre se destacan: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, llevar documento de identidad, haber descansado al menos seis horas y presentarse habiendo tomado un desayuno liviano con infusiones azucaradas, sin lácteos ni grasas.

Desde el municipio recordaron que cada donación puede salvar varias vidas y que este tipo de jornadas refuerza el compromiso de la ciudad con la salud pública y la solidaridad comunitaria.