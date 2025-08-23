Villa Carlos Paz ofrecerá un taller gratuito de compostaje en el Aula Ambiental

La Municipalidad, a través del área de Ambiente, anunció la realización de un taller de compostaje domiciliario este lunes 25 de agosto a las 10:30 horas en el Aula Ambiental, ubicada en la intersección de Los Cerros y República Argentina.

El encuentro tiene como propósito difundir prácticas sustentables que permitan reducir los residuos que se generan en los hogares.

Terra Compostaje Regenerativo. Foto: prensa.

(gentileza Crea Compost Crea Verde)

Según especialistas, entre un 40 y un 50 por ciento de los desechos domiciliarios son compostables y pueden transformarse en un fertilizante natural de gran calidad.

Durante la jornada se brindarán técnicas de compostaje y vermi-compostaje, este último con el uso de lombrices, a fin de que los vecinos puedan elaborar abono a partir de restos orgánicos vegetales producidos en la cocina o el jardín.

Además, los participantes podrán recorrer la huerta agroecológica y conocer distintas experiencias de composteras. Como incentivo, se entregarán núcleos de lombrices para que cada asistente pueda iniciar el proceso en su hogar.

La actividad será libre y gratuita, y no requiere inscripción previa.