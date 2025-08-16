Vía Carlos Paz

Villa Carlos Paz ofrecerá un espectáculo sinfónico al aire libre con más de 200 músicos

El concierto gratuito se realizará en los Jardines Municipales.

Redacción Vïa Carlos Paz

16 de agosto de 2025,

Villa Carlos Paz ofrecerá un espectáculo sinfónico al aire libre con más de 200 músicos
Orquesta Sinfónica de Carlos Paz

Villa Carlos Paz se prepara para vivir una jornada cultural única el próximo domingo 17 de agosto, cuando se presente la Sinfonía de cuerdas “Entre montañas” en los Jardines Municipales.

El evento, que comenzará a las 16:00 horas, reunirá a más de 200 músicos en escena, ofreciendo un repertorio que combinará el talento local con un marco natural imponente. La propuesta busca acercar la música sinfónica a vecinos y turistas, en un entorno abierto y gratuito.

Desde el Municipio destacaron que se trata de una oportunidad para disfrutar de un espectáculo de gran nivel, pensado para toda la familia, que fusiona arte, paisaje y comunidad.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS