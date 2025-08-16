Villa Carlos Paz ofrecerá un espectáculo sinfónico al aire libre con más de 200 músicos

Villa Carlos Paz se prepara para vivir una jornada cultural única el próximo domingo 17 de agosto, cuando se presente la Sinfonía de cuerdas “Entre montañas” en los Jardines Municipales.

El evento, que comenzará a las 16:00 horas, reunirá a más de 200 músicos en escena, ofreciendo un repertorio que combinará el talento local con un marco natural imponente. La propuesta busca acercar la música sinfónica a vecinos y turistas, en un entorno abierto y gratuito.

Desde el Municipio destacaron que se trata de una oportunidad para disfrutar de un espectáculo de gran nivel, pensado para toda la familia, que fusiona arte, paisaje y comunidad.