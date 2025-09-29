Villa Carlos Paz: lunes de cielo despejado y clima templado

El pronóstico del tiempo para el lunes anticipa una jornada con cielo mayormente despejado y condiciones templadas que invitan a disfrutar del comienzo de semana. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera una temperatura máxima de 25 °C y una mínima alrededor de 12 °C.

Los vientos serán suaves, provenientes del este-noreste, con intensidades moderadas que no perturbarán el ambiente.

El clima se mantendrá estable durante todo el día, sin probabilidades de lluvia en el pronóstico extendido para ese día.

La combinación de sol, temperaturas agradables y escasa nubosidad ofrecerá condiciones propicias para actividades al aire libre, paseos, salidas recreativas o simplemente para disfrutar un día ideal.