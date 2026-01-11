Villa Carlos Paz lidera la ocupación turística en Córdoba durante la primera quincena de enero

En el marco del inicio de la temporada de verano 2026, Villa Carlos Paz se posiciona como la ciudad que lidera el turismo provincial durante esta primera quincena de enero.

De acuerdo a las cifras oficiales y los niveles de ocupación registrados, la ciudad encabeza el ranking en Córdoba. El informe estadístico destaca que Villa Carlos Paz se sitúa por encima de otras localidades de relevancia como La Falda, Río Ceballos, Tanti, Nono, Santa Rosa de Calamuchita, Villa General Belgrano y Yacanto, reafirmando su rol como el motor turístico del Valle de Punilla y de toda la provincia.

Este liderazgo es el resultado del permanente trabajo conjunto entre el sector público y privado, que apuesta por una infraestructura jerarquizada y una propuesta integral para el visitante.

La ciudad continúa posicionándose como la más visitada de la provincia y una de las más elegidas a nivel nacional, gracias a una combinación de actividades gratuitas para la familia, con una nutrida agenda de eventos y recreación, una oferta gastronómica y de entretenimientos de primer nivel y servicios de calidad para garantizar una estadía confortable y segura.

