Villa Carlos Paz: lanzan el taller gratuito “Cocina con Propósito”

El Municipio de Carlos Paz, junto a GastroB, anunció la puesta en marcha del taller “Cocina con Propósito”, que se dictará durante los meses de octubre y noviembre en el Centro Infantil Municipal de barrio Colinas.

La propuesta forma parte de las actividades impulsadas por la Universidad Popular de Villa Carlos Paz, en el marco del convenio firmado con la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

El programa consta de cuatro clases presenciales y gratuitas, orientadas a la capacitación en alimentación saludable y al desarrollo de emprendimientos gastronómicos.

Las instancias de formación estarán a cargo de profesionales especializados en nutrición, cocina y emprendedurismo.

El objetivo central de la iniciativa es ofrecer a los vecinos herramientas prácticas e integrales que combinen el conocimiento nutricional con la práctica culinaria, al tiempo que se brindan bases para la creación y comercialización de productos caseros.

De esta manera, el taller busca fomentar hábitos de vida más saludables y, a la vez, convertirse en una oportunidad concreta para quienes deseen generar ingresos a través de proyectos gastronómicos.