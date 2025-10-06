Villa Carlos Paz implementa una nueva modalidad para castraciones a través del programa “Familias con Huellas”

El Municipio de Villa Carlos Paz, a través del programa “Familias con Huellas”, informó una nueva modalidad para solicitar turnos de castración de perros y gatos. Desde ahora, los turnos se otorgarán solo el último viernes de cada mes, con el objetivo de ordenar el sistema y garantizar mayor seguridad en las cirugías.

Cómo solicitar turno

Línea 147

WhatsApp: 3541 528386 Atención: lunes a domingo, de 07:00 a 21:00 hs.

Nuevo quirófano móvil 0 km

El programa sumó un quirófano móvil completamente equipado, que brindará atención en distintos distritos de la ciudad. Durante octubre se ubicará en el CAPS de Villa del Lago (Boulevard Sarmiento 455), los jueves de 9 a 12 hs, y en noviembre llegará al Distrito Sur, barrio El Canal.

También continúa funcionando el Centro de Castración Móvil del Distrito Oeste, en el Polideportivo de barrio Colinas, los lunes y miércoles de 9 a 12 hs.

Adopciones y búsqueda de mascotas

El programa mantiene una línea activa las 24 horas (3541 651920) para ayudar a familias que hayan perdido a sus animales. Además, quienes deseen adoptar o dar en adopción pueden comunicarse al 3541 528386 o acercarse al Centro Veterinario Modelo (Calle Matacos s/n, barrio Costa Azul) de lunes a viernes de 11 a 13 hs.

Plataforma digital

A través del sitio https://mascotas.modernizacionvcp.gob.ar, los vecinos pueden registrar sus mascotas, informar extravíos o publicar adopciones, integrando la información con las redes sociales del Municipio y de “Familias con Huellas”.