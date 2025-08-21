Villa Carlos Paz homenajeó a sus corredores del rally en la “Gala de Campeones”

En una noche cargada de emoción y reconocimiento, Villa Carlos Paz rindió homenaje a sus corredores de rally durante la “Gala de Campeones”, un evento que se llevó a cabo este miércoles en Roma Restó Bar con la organización del Motor Club Retro, el acompañamiento de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la Comisión de Identidad Carlospacense.

La velada contó con la presencia del intendente Esteban Avilés, el secretario de Turismo e Innovación, Deportes y Cultura, Sebastián Boldrini, el director de Deportes, Juan Solé, Pedro Solans por la Comisión de Identidad Carlospacense, y Santiago Carreño, presidente de Motor Club Retro.

Reconocimientos al automovilismo local

Durante el encuentro se entregaron distinciones a pilotos, navegantes y equipos que han dejado su huella tanto en competencias nacionales como internacionales. El rally, parte fundamental de la identidad carlospacense, fue el gran protagonista de la noche.

“Trabajamos de manera constante para reivindicar la historia y el presente del automovilismo en la ciudad. Sabemos que el futuro también está ligado al mundo tuerca, que es parte de la identidad de nuestro querido pueblo”, expresó el intendente Avilés en su discurso.

En la misma línea, Boldrini destacó la importancia de los equipos locales: “Contamos con la presencia de Víctor Rosso, con toda la parte motor del Súper TC2000 y del Turismo Carretera, además de otros equipos. Pilotos y navegantes de Carlos Paz compiten hoy en el Rally Nacional y en el Rally Chileno, como Rubén García y otros jóvenes que vienen dejando su huella”.

Campeones y homenajeados

Entre los campeones distinguidos estuvieron: Eduardo Giordano, Jorge Alonso, Rodrigo Armesto, Nicolás Armesto, Gustavo Carciotto, Oscar Civalero (h), Oscar Civalero (p), Mauricio Obrador, Fernando Cruz, Luis Cruz, Sergio Daparte, José Díaz, Hugo García, Rubén García, Rafael Hervas, Martín Christie, Gerardo Klus, Tomás Maranzana, Eduardo Mutti, Alejandro Mutti, Christian Winkler, Héctor Pfening, Virginia Klus, Rudi Trossero, Rodolfo Torre y Claudio Henin.

A su vez, fueron homenajeados por su trayectoria: Carlos Lange, Héctor Terzi, Miguel González, Raúl Bonadero y Carlos Borrione.

De esta manera, Villa Carlos Paz reafirmó una vez más su estrecho vínculo con el automovilismo y el rally, un deporte que forma parte de la identidad cultural y deportiva de la ciudad.