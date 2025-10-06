Villa Carlos Paz fue sede de la segunda fecha del Campeonato Clausura de Vela en el lago San Roque

El lago San Roque volvió a ser escenario de una destacada cita deportiva este fin de semana, al recibir la segunda fecha del Campeonato Clausura de Vela Clase J24, una de las divisiones más exigentes y reconocidas del continente.
El evento, desarrollado con la organización del Club Náutico Córdoba, reunió a diez embarcaciones provenientes de distintos puntos de la provincia. Las regatas se disputaron bajo óptimas condiciones climáticas, que permitieron completar las pruebas previstas y ofrecer un espectáculo vibrante para los espectadores.
La Clase J24, considerada una de las flotas más técnicas y tradicionales del mundo, tiene en Villa Carlos Paz su base permanente, siendo la más numerosa y activa de Sudamérica.
Este factor convierte al lago San Roque en un punto estratégico para el desarrollo de la vela, garantizando la continuidad del calendario anual y posicionando a la ciudad como referente regional del deporte náutico.