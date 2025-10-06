El lago San Roque volvió a ser escenario de una destacada cita deportiva este fin de semana, al recibir la segunda fecha del Campeonato Clausura de Vela Clase J24, una de las divisiones más exigentes y reconocidas del continente.

El evento, desarrollado con la organización del Club Náutico Córdoba, reunió a diez embarcaciones provenientes de distintos puntos de la provincia. Las regatas se disputaron bajo óptimas condiciones climáticas, que permitieron completar las pruebas previstas y ofrecer un espectáculo vibrante para los espectadores.

Villa Carlos Paz fue sede de la segunda fecha del Campeonato Clausura de Vela en el lago San Roque

La Clase J24, considerada una de las flotas más técnicas y tradicionales del mundo, tiene en Villa Carlos Paz su base permanente, siendo la más numerosa y activa de Sudamérica.

Este factor convierte al lago San Roque en un punto estratégico para el desarrollo de la vela, garantizando la continuidad del calendario anual y posicionando a la ciudad como referente regional del deporte náutico.