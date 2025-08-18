Villa Carlos Paz fue escenario del Campeonato Argentino de Vela Clase Internacional J24, que reunió a más de 100 participantes y 25 embarcaciones de distintos puntos del país.

La competencia se desarrolló durante el fin de semana en el Club Náutico Córdoba, con regatas que tuvieron lugar en el lago San Roque, ofreciendo un espectáculo cargado de color y adrenalina.

Villa Carlos Paz fue epicentro del Campeonato Argentino de Vela J24

En esta oportunidad, se dieron cita deportistas de Buenos Aires, Mendoza, Salta, Neuquén y Córdoba, en un evento que contó con el apoyo del Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes.

Cabe destacar que la flota más importante y numerosa de Sudamérica en la categoría J24 se encuentra en Villa Carlos Paz, lo que ha convertido a la ciudad en un protagonista indiscutido de esta disciplina náutica.