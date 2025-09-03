Villa Carlos Paz presentó los nuevos móviles y motocicletas de Seguridad VCP, que se suman a la flota existente y duplican la presencia en la vía pública. Más de 100 agentes ahora patrullan los distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de intensificar la prevención.

Villa Carlos Paz duplica su flota de Seguridad VCP e intensifica la prevención en barrios

Aunque la seguridad es responsabilidad de la Policía de Córdoba, el municipio es el que más invierte en la provincia en esta área, colaborando con la fuerza provincial dentro de sus competencias en materia de contravención. Cada móvil y agente tendrá sectores específicos asignados, profundizando el trabajo tanto diurno como nocturno en los distintos distritos.

Además, se amplió y refuncionalizó el Centro de Monitoreo Municipal, el más grande del interior provincial, con 180 cámaras y más de 40 agentes capacitados, mientras que el Programa de Observadores Comunitarios capacita a agentes municipales y prestadores privados en RCP y buenas prácticas ciudadanas.

Desde Seguridad VCP recuerdan que se realizan controles rutinarios en toda la ciudad. Está prohibido circular en moto con caños de escapes libres, sin casco reglamentario o sin patente, y los vehículos que no cumplan la normativa son secuestrados.

Con estas medidas, Villa Carlos Paz refuerza su compromiso con la prevención y seguridad, buscando una mayor tranquilidad para los vecinos y visitantes de la ciudad.