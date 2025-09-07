Vía Carlos Paz

Villa Carlos Paz: domingo fresco con cielo variable

Durante la mañana el sol se hará presente y permitirá un ascenso paulatino de la temperatura.

Redacción Vïa Carlos Paz

7 de septiembre de 2025,

Villa Carlos Paz: domingo fresco con cielo variable
Turismo fin de semana largo. Gran cantidad de gente por el centro de Carlos Paz. (La Voz)

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó para este domingo 7 de septiembre una jornada con temperaturas moderadas y cielo que irá de despejado a mayormente nublado hacia la tarde y la noche.

La ciudad amanecerá con un clima frío, con mínimas cercanas a 1 grado, lo que obligará a abrigarse en las primeras horas. Durante la mañana, el sol se hará presente y permitirá un ascenso paulatino de la temperatura, que alcanzará valores de entre 15 y 17 grados en horas del mediodía y la primera parte de la tarde.

A medida que avance la jornada, el cielo comenzará a cubrirse: se esperan intervalos de nubes y claros en la tarde y condiciones de cielo mayormente nublado durante la noche, cuando los registros descenderán nuevamente hasta ubicarse en torno a los 10 grados.

De esta manera, el domingo se presentará sin lluvias, pero con un marcado contraste térmico entre la mañana fría y una tarde más templada, antes de que retorne el fresco hacia el cierre del día.

