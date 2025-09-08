Villa Carlos Paz: del amanecer frío al sol de la tarde

La jornada de este lunes 8 de septiembre en Villa Carlos Paz inició con un clima fresco y cielo parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas durante la madrugada rondaron los 3 °C, generando un amanecer frío que se extendió hasta las primeras horas de la mañana.

Con el transcurso del día, el cielo comenzará a despejarse elevando los termómetros y llevando la máxima hasta los 20 °C, según informa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Hacia la noche, la temperatura descenderá de manera gradual hasta situarse alrededor de los 10 °C, manteniendo un ambiente fresco.