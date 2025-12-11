Villa Carlos Paz: continúa el plan para regularizar tasas y acceder al Pago Anual 2026

El Municipio de Villa Carlos Paz informó la continuidad del Plan de Pagos destinado a contribuyentes que registren deudas en sus tasas municipales. La iniciativa, vigente hasta el 29 de diciembre, contempla una quita del 70% de interés y la posibilidad de cancelar obligaciones mediante diversos medios de pago, incluyendo tarjetas de débito, crédito, billeteras virtuales y Tarjeta Cordobesa, esta última con la opción de abonar en hasta 6 cuotas sin interés.

Quienes regularicen su situación podrán acceder a los beneficios del Pago Anual 2026, que ofrecen un 60% de descuento para automotores y un 40% para inmuebles, con período de pago del 15 de enero al 20 de febrero.

En paralelo, el municipio anunció la eliminación de 53 tasas administrativas correspondientes a diversos trámites, una medida que apunta a reducir costos y aliviar la carga económica para los vecinos durante el 2026.

Los contribuyentes pueden consultar todos los detalles del programa e iniciar el trámite de manera online a través de www.villacarlospaz.gov.ar, dentro de la sección “Contribución Municipal”.

Además, está disponible el instructivo de pagos online en el siguiente enlace: https://www.villacarlospaz.gov.ar/images/infopublica/207/Instructivo%20PAGOS%20ONLINE.pdf