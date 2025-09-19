Villa Carlos Paz celebra el logro internacional de Viviana Pardo en Trail Running

La ciudad de Villa Carlos Paz celebró el reciente logro de Viviana Pardo, quien se destacó en el Campeonato Mundial de Trail Running realizado en Italia, alcanzando un lugar dentro del top 10 mundial. Este resultado refleja el compromiso, la disciplina y la dedicación de la deportista, que continúa dejando en alto el nombre de la ciudad en competencias de élite.

El intendente Esteban Avilés expresó su orgullo por la actuación de Pardo y destacó el impacto de su éxito en la comunidad deportiva local: “Su desempeño internacional es un ejemplo de talento y esfuerzo. Viviana inspira a otros atletas y pone a Villa Carlos Paz en el mapa del deporte mundial”, señaló.

El triunfo de la atleta no solo es un reconocimiento a su esfuerzo individual, sino también un estímulo para jóvenes y deportistas de la región, reafirmando la presencia de Villa Carlos Paz en escenarios deportivos de nivel global.