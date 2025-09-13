Villa Carlos Paz: así estará el clima este fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso amarillo por viento que regirá este sábado 13 de septiembre, para la región de Punilla.

Según el organismo, se prevé un cambio progresivo de vientos al sector sur, con velocidades que oscilarán entre 35 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h.

En cuanto a las condiciones generales, el sábado se presentará con cielo parcialmente soleado, una temperatura mínima de 12 grados y una máxima que rondará los 22 grados

El domingo 14 de septiembre el panorama será más estable. Se anuncia un día parcialmente nublado, con temperaturas más templadas que se ubicarán entre los 12 y 22 grados, sin alertas meteorológicas vigentes.

De esta manera, el fin de semana combinará una jornada cálida pero ventosa el sábado, con un domingo más tranquilo y apto para realizar actividades al aire libre en la ciudad y la región serrana.