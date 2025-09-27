Villa Carlos Paz: agenda completa de eventos para el fin de semana

Desde el sábado 27 hasta el domingo 28 de septiembre, los espacios públicos y privados de la ciudad recibirán eventos de nivel nacional e internacional.

Con una importante agenda, Villa Carlos Paz se consolida como un destino internacional turístico y cultural de referencia, ofreciendo propuestas para todos los gustos y edades.

La combinación de deportes, música, danza y actividades al aire libre asegura un fin de semana lleno de entretenimiento para residentes y visitantes.

Sábado 27 de septiembre

9 hs. Parque de Asistencia: Encuentro de escuelas de atletismo .

9 hs. Hotel Parque, Barrio Costa Azul: Expo Coaching 2025 .

9 hs. Polideportivo Santa Rita y Polideportivo Colinas: Encuentro de escuelas de fútbol infantil .

9:30 hs. Estadio Arena: Vóley femenino vs. Club Juniors .

10 hs. Teatro Acuario: Festival Internacional de Malambo “Malambazo 2025” .

10 hs. Carlos Paz Golf: Copa de golf “Conejo Verde” .

10 hs. Club de Pesca, Club Bolívar y Estadio Arena: 27° Edición Certamen Nacional de básquet juvenil “Malditos los vicios, Benditos los deportes” .

10 hs. Carlos Paz Rugby: 19° Encuentro Internacional de hockey infantil .

11 hs. Costanera y Puente Centenario: Paseo de los artesanos .

14 hs. Club Náutico Córdoba: Regata de vela clase dobles .

18 hs. Base Cerro La Cruz: Visitas guiadas nocturnas.

Domingo 28 de septiembre