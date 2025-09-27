Villa Carlos Paz: agenda completa de eventos para el fin de semana

Desde el sábado 27 hasta el domingo 28 de septiembre, los espacios públicos y privados de la ciudad recibirán eventos de nivel nacional e internacional.
Con una importante agenda, Villa Carlos Paz se consolida como un destino internacional turístico y cultural de referencia, ofreciendo propuestas para todos los gustos y edades.
La combinación de deportes, música, danza y actividades al aire libre asegura un fin de semana lleno de entretenimiento para residentes y visitantes.
Sábado 27 de septiembre
- 9 hs. Parque de Asistencia: Encuentro de escuelas de atletismo.
- 9 hs. Hotel Parque, Barrio Costa Azul: Expo Coaching 2025.
- 9 hs. Polideportivo Santa Rita y Polideportivo Colinas: Encuentro de escuelas de fútbol infantil.
- 9:30 hs. Estadio Arena: Vóley femenino vs. Club Juniors.
- 10 hs. Teatro Acuario: Festival Internacional de Malambo “Malambazo 2025”.
- 10 hs. Carlos Paz Golf: Copa de golf “Conejo Verde”.
- 10 hs. Club de Pesca, Club Bolívar y Estadio Arena: 27° Edición Certamen Nacional de básquet juvenil “Malditos los vicios, Benditos los deportes”.
- 10 hs. Carlos Paz Rugby: 19° Encuentro Internacional de hockey infantil.
- 11 hs. Costanera y Puente Centenario: Paseo de los artesanos.
- 14 hs. Club Náutico Córdoba: Regata de vela clase dobles.
- 18 hs. Base Cerro La Cruz: Visitas guiadas nocturnas.
Domingo 28 de septiembre
- 10 hs. Teatro Luxor: Apertura del Concurso Internacional de danzas “Danzamerica 2025”.
- 10 hs. Teatro Acuario: Festival Internacional de Malambo “Malambazo 2025”.
- 10 hs. Estadio Arena: Encuentro de vóley recreativo para adolescentes, con participación de los tres polideportivos de la ciudad.
- 10 hs. Club de Pesca, Club Bolívar y Estadio Arena: 27° Edición Certamen Nacional de básquet juvenil.
- 10 hs. Carlos Paz Rugby: 19° Encuentro Internacional de hockey infantil.
- 11 hs. Costanera y Puente Centenario: Paseo de los artesanos.
- 14 hs. Club Náutico Córdoba: Regata de los vientos de vela.
- 17 hs. Estadio Arena: Handball masculino, Primera división vs. Estudiantes de Río Cuarto.
- 18:30 hs. Estadio Arena: Handball recreativo femenino vs. Río Segundo.
- 19:30 hs. Estadio Arena: Handball recreativo masculino vs. Río Segundo.