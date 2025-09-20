Villa Carlos Paz: 30 años de “Primavera Segura” recibiendo a miles de jóvenes

Villa Carlos Paz se consolida como una ciudad que celebra la juventud con responsabilidad, a través de la propuesta de “Primavera Segura”. Con la prohibición del consumo y expendio de alcohol durante los festejos, la ciudad reafirma su compromiso con el cuidado de los jóvenes, promoviendo un espacio de encuentro sano, seguro y libre de riesgos, donde la diversión se combina con la prevención y la protección de la vida.

Con motivo de los festejos por el Día de la Primavera, la ciudad de Villa Carlos Paz implementará este fin de semana un mega operativo de seguridad bajo el concepto de “Primavera Segura”, que contará con la participación de más de 1.500 personas entre fuerzas municipales, provinciales y organismos de apoyo.

El despliegue incluirá controles en los accesos a la ciudad, puestos de monitoreo y seguimiento con cámaras, además de infraestructura especialmente diseñada para garantizar el normal desarrollo del evento.

Veda de alcohol

En el marco de la celebración, se dispuso la prohibición de expendio e ingreso de bebidas alcohólicas en toda la ciudad desde las 00 horas del sábado 20 hasta las 00 horas del domingo 21 de septiembre. En la zona del Parque de Asistencia, la restricción se extenderá hasta las 2 de la madrugada.L

a medida alcanza a comercios, bares, restaurantes, confiterías, supermercados, boliches y demás locales, con controles estrictos en los accesos para impedir que los visitantes ingresen con bebidas alcohólicas.

Operativo sanitario

Se instalará una unidad médica móvil en el predio central, equipada con profesionales de la salud y aparatología de emergencia, además de un corredor sanitario hacia el Hospital Municipal Gumersindo Sayago. También se dispondrán ambulancias y un puesto de atención de emergencias junto al escenario, coordinado por Bomberos Voluntarios y médicos.

Terminal alternativa

Con el objetivo de facilitar el arribo seguro de los jóvenes, funcionará una terminal alternativa para colectivos, minibuses y combis en la intersección de costanera y Nahuel Huapi, a pocos metros del predio. La medida busca minimizar la congestión vehicular y reducir riesgos de accidentes de tránsito.

Con estas acciones, Villa Carlos Paz se prepara para recibir a miles de visitantes en un marco de seguridad, prevención y responsabilidad, reforzando su compromiso con la organización de eventos masivos de manera ordenada y segura.