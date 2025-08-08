Viernes soleado y fresco en Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz amaneció este viernes con cielo completamente despejado y una temperatura mínima de 3 °C. El frío se hizo sentir en las primeras horas, pero el sol tomará protagonismo durante todo el día y favorecerá un progresivo ascenso del termometro.
De acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé una máxima cercana a los 15 °C entre el mediodía y la primera parte de la tarde.
Por la noche, el frío volverá a sentirse con temperaturas que se ubicarán en torno a los 2 °C.