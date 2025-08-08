Vía Carlos Paz

Viernes soleado y fresco en Villa Carlos Paz

El día comenzó con temperaturas bajas y cielo despejado. Se espera una tarde soleada y templada, con una máxima de 15 grados.

Redacción Vïa Carlos Paz

8 de agosto de 2025,

Villa Carlos Paz amaneció este viernes con cielo completamente despejado y una temperatura mínima de 3 °C. El frío se hizo sentir en las primeras horas, pero el sol tomará protagonismo durante todo el día y favorecerá un progresivo ascenso del termometro.

De acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé una máxima cercana a los 15 °C entre el mediodía y la primera parte de la tarde.

Por la noche, el frío volverá a sentirse con temperaturas que se ubicarán en torno a los 2 °C.


