Vía Carlos Paz

Viernes de calor en Carlos Paz: la máxima llegará a los 31°C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada calurosa con nubosidad en aumento y alerta amarilla por ráfagas de viento hacia la noche.

Redacción Vïa Carlos Paz

26 de diciembre de 2025,

Carlos Paz paisaje soleado.

Villa Carlos Paz registrará este viernes una temperatura máxima que alcanzará los 31°C, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El cielo se presentará algo nublado durante la mañana, con un incremento paulatino de la nubosidad hacia la tarde y la noche.

El reporte oficial indica que, si bien las primeras horas transcurrirán con estabilidad y vientos leves del oeste, las condiciones climáticas podrían volverse inestables al finalizar el día. Existe una probabilidad de precipitaciones aisladas de entre el 10% y 40% para la franja nocturna.

En paralelo, el SMN ha emitido una alerta amarilla por tormentas que afecta a diversos sectores de la provincia de Córdoba. Por este motivo, no se descartan ráfagas de viento provenientes del sector norte que podrían alcanzar velocidades de entre 42 y 50 km/h.

