Viernes de calor en Carlos Paz: la máxima llegará a los 31°C

Villa Carlos Paz registrará este viernes una temperatura máxima que alcanzará los 31°C, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El cielo se presentará algo nublado durante la mañana, con un incremento paulatino de la nubosidad hacia la tarde y la noche.

El reporte oficial indica que, si bien las primeras horas transcurrirán con estabilidad y vientos leves del oeste, las condiciones climáticas podrían volverse inestables al finalizar el día. Existe una probabilidad de precipitaciones aisladas de entre el 10% y 40% para la franja nocturna.

En paralelo, el SMN ha emitido una alerta amarilla por tormentas que afecta a diversos sectores de la provincia de Córdoba. Por este motivo, no se descartan ráfagas de viento provenientes del sector norte que podrían alcanzar velocidades de entre 42 y 50 km/h.