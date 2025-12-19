Vía Carlos Paz

Viernes de calor agobiante y alerta por tormentas en Villa Carlos Paz

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada agobiante con una máxima de 33°C, mientras rige una advertencia amarilla por fenómenos intensos hacia el final del día.

Redacción Vïa Carlos Paz

19 de diciembre de 2025,

Carlos Paz paisaje soleado.

Villa Carlos Paz transita este viernes bajo condiciones climáticas marcadas por un marcado ascenso de la temperatura y una creciente inestabilidad. De acuerdo con los datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional, se espera que el termómetro alcance una máxima de 33°C, en un ambiente que se percibirá caluroso y con altos niveles de humedad en toda la zona del Valle de Punilla.

Sin embargo, el organismo ha emitido una alerta amarilla para las próximas horas debido al avance de un frente que traerá complicaciones climáticas.

Según el reporte oficial, se espera el desarrollo de una actividad eléctrica frecuente y la posibilidad de una ocasional caída de granizo en sectores localizados. Estas condiciones estarán acompañadas por ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h.

Asimismo, el pronóstico advierte sobre una abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo. Se estima que los valores acumulados de precipitación podrían oscilar entre los 30 y 70 mm.

