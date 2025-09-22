Venta ilegal de psicofármacos: policía secuestra casi mil unidades en Valle Hermoso

Un operativo llevado a cabo por la Fuerza Policial Antinarcotráfico culminó este viernes con el secuestro de 947 unidades de psicotrópicos en una farmacia ubicada sobre la Avenida General Paz. La acción contó con la supervisión de veedores de la Escuela de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba.

De acuerdo con la investigación, que se prolongó durante un mes, en el local se comercializaban psicofármacos sin receta médica y se detectó que parte de la clientela estaba integrada por menores de edad. Además, se incautó una importante cantidad de medicamentos vencidos.

El Ministerio Público Fiscal informó que, además de los psicotrópicos, fueron secuestrados distintos elementos de interés para la causa. La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico dispuso el traslado de todas las evidencias a sede judicial.

Los psicotrópicos son sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central y pueden modificar funciones mentales como el estado de ánimo, la percepción, la conciencia o el comportamiento, motivo por el cual su venta requiere prescripción médica.