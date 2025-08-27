“Venís y te regalamos una noche”: la promoción turística que vuelve a Capilla del Monte

Capilla del Monte te invita a vivir una experiencia única con la quinta edición de “Venís y te regalamos una noche”, la campaña turística que regala estadías y beneficios para los turistas que visiten la ciudad serrana.

La propuesta, organizada por la Municipalidad, incluye más de 60 alojamientos adheridos. Al reservar tu estadía en cualquiera de ellos, obtenés una noche de cortesía, además de descuentos en actividades recreativas, culturales y gastronómicas para que tu visita sea aún más completa.

Desde el municipio destacan que esta iniciativa busca impulsar la economía local y, al mismo tiempo, premiar a quienes eligen el destino en cualquier momento del año.

Con paisajes imponentes, experiencias al aire libre, propuestas culturales y la energía incomparable del Cerro Uritorco, Capilla del Monte se consolida como uno de los lugares más elegidos del Valle de Punilla.

📌 Para conocer el listado de establecimientos adheridos y acceder a la promoción ingresá a: www.turismocapilla.gob.ar