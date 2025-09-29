Vía Carlos Paz

Variante Costa Azul: familia salva su vida tras incendiarse su auto

La rápida reacción del conductor permitió que los tres ocupantes pudieron evacuar el auto antes de que las llamas lo consumieran por completo.

Redacción Vïa Carlos Paz

29 de septiembre de 2025,

El domingo por la noche, un automóvil que transportaba a una familia se prendió fuego mientras circulaba por la Variante Costa Azul rumbo a Carlos Paz. Gracias a la rápida intervención del conductor, los tres ocupantes lograron escapar sin sufrir lesiones.

El incidente ocurrió alrededor de las 23:50 horas, a la altura del kilómetro 3 de esta importante vía de acceso a la ciudad. Efectivos del Comando de Acción Preventiva se hicieron presentes tras recibir la alerta y dialogaron con el conductor, un joven de 25 años, quien relató los momentos de angustia que vivieron.

El hombre explicó que viajaba en un Fiat Cubo junto a su esposa y su hijo de cuatro años cuando comenzó a notar una intensa columna de humo saliendo del capot, aparentemente producto de una falla mecánica.

Sin perder tiempo, detuvo el auto sobre la banquina y evacuó a su familia. En cuestión de minutos, las llamas consumieron por completo el vehículo.

Un equipo de emergencias médicas llegó al lugar y confirmó que los tres ocupantes estaban en perfecto estado de salud, sin necesidad de traslado a un centro médico.

Aunque conmocionados, la familia pudo regresar a su hogar tras la experiencia, mientras que los bomberos voluntarios lograron sofocar el incendio y controlar la situación.

