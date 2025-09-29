Variante Costa Azul: familia salva su vida tras incendiarse su auto

El domingo por la noche, un automóvil que transportaba a una familia se prendió fuego mientras circulaba por la Variante Costa Azul rumbo a Carlos Paz. Gracias a la rápida intervención del conductor, los tres ocupantes lograron escapar sin sufrir lesiones.

El incidente ocurrió alrededor de las 23:50 horas, a la altura del kilómetro 3 de esta importante vía de acceso a la ciudad. Efectivos del Comando de Acción Preventiva se hicieron presentes tras recibir la alerta y dialogaron con el conductor, un joven de 25 años, quien relató los momentos de angustia que vivieron.

El hombre explicó que viajaba en un Fiat Cubo junto a su esposa y su hijo de cuatro años cuando comenzó a notar una intensa columna de humo saliendo del capot, aparentemente producto de una falla mecánica.

Sin perder tiempo, detuvo el auto sobre la banquina y evacuó a su familia. En cuestión de minutos, las llamas consumieron por completo el vehículo.

Un equipo de emergencias médicas llegó al lugar y confirmó que los tres ocupantes estaban en perfecto estado de salud, sin necesidad de traslado a un centro médico.

Aunque conmocionados, la familia pudo regresar a su hogar tras la experiencia, mientras que los bomberos voluntarios lograron sofocar el incendio y controlar la situación.