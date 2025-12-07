Vía Carlos Paz

Valle Hermoso declaró la emergencia hídrica por 150 días ante la caída del caudal en el Río Grande y el Dique La Falda

La medida busca afrontar la baja provisión en distintos sectores de la localidad.

Redacción Vïa Carlos Paz

7 de diciembre de 2025,

El Concejo Deliberante de Valle Hermoso aprobó este miércoles la emergencia hídrica por un período de 150 días, debido a la escasez de lluvias y a la marcada reducción del caudal del Río Grande de Punilla y del Dique La Falda, fuentes fundamentales para el abastecimiento de agua potable en la localidad.

Durante la vigencia de la medida, el uso del agua de la red pública quedará “estrictamente limitado al consumo humano, higiénico y sanitario”, según se informó oficialmente. En consecuencia, se prohíbe utilizar agua de red para llenar o mantener piletas, lavar vehículos, limpiar patios, veredas o fachadas, regar parques o jardines, o para cualquier otro fin no esencial.

Las autoridades solicitaron a todas las áreas municipales y a la comunidad en general extremar los cuidados y realizar un uso responsable del recurso ante un escenario considerado crítico.

En un comunicado, la Municipalidad de Valle Hermoso detalló que “la situación genera disminución en la provisión de agua en varios sectores de la localidad”, y que esto se agrava por “un aumento del consumo en los períodos más críticos, haciendo insuficientes los controles actuales”.

