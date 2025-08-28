Vía Carlos Paz

Un vendedor ambulante fue detenido tras agredir a un policía en Carlos Paz

La agresión ocurrió mientras las autoridades intentaban decomisar la mercadería que el hombre vendía en la vía pública.

Redacción Vïa Carlos Paz

28 de agosto de 2025,

Comisaría de Villa Carlos Paz\u002E (Febrero 2020)\u002E

Un hombre de 36 años fue detenido en barrio José Muñoz luego de resistirse al decomiso de su mercadería y agredir a un efectivo policial durante un operativo de control en la vía pública.

El hecho se produjo ayer al mediodía en la esquina de Roque Sáenz Peña y Florida, cuando personal del Escuadrón Motorizado intentó controlar a un vendedor ambulante que ofrecía medias.

El hombre llevaba consigo una mochila y varias bolsas de consorcio, por lo que se solicitó la colaboración de la Seguridad Urbana municipal para decomisar los productos. Según informaron las autoridades, el vendedor reaccionó con violencia y golpeó a uno de los policías.

Tras la agresión, los uniformados procedieron a la aprehensión inmediata del hombre, que fue trasladado a la comisaria local y quedó a disposición del magistrado interviniente.

