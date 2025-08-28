Un vendedor ambulante fue detenido tras agredir a un policía en Carlos Paz

Un hombre de 36 años fue detenido en barrio José Muñoz luego de resistirse al decomiso de su mercadería y agredir a un efectivo policial durante un operativo de control en la vía pública.

El hecho se produjo ayer al mediodía en la esquina de Roque Sáenz Peña y Florida, cuando personal del Escuadrón Motorizado intentó controlar a un vendedor ambulante que ofrecía medias.

El hombre llevaba consigo una mochila y varias bolsas de consorcio, por lo que se solicitó la colaboración de la Seguridad Urbana municipal para decomisar los productos. Según informaron las autoridades, el vendedor reaccionó con violencia y golpeó a uno de los policías.

Tras la agresión, los uniformados procedieron a la aprehensión inmediata del hombre, que fue trasladado a la comisaria local y quedó a disposición del magistrado interviniente.