Un paseo a La Cumbre y el Dique San Jerónimo: naturaleza, historia y descanso en las sierras

Ubicada en el corazón del Valle de Punilla, La Cumbre se presenta como una de las alternativas más atractivas para quienes buscan combinar relax, cultura y paisajes serranos. A pocos kilómetros de allí, el Dique San Jerónimo completa una propuesta ideal para una escapada de un día.

El recorrido puede comenzar temprano en la mañana con destino a La Cumbre, a unas dos horas de viaje desde Villa Carlos Paz. Una vez en el centro de la localidad, el visitante puede recorrer la Plaza 25 de Mayo, la iglesia y las confiterías tradicionales que le otorgan un aire señorial a la ciudad. El Camino de los Artesanos es otra de las paradas recomendadas, con talleres y casas donde se ofrecen piezas de cerámica, tejidos y objetos en madera.

Es fácil llegar hasta el dique desde la plaza principal de La Cumbre. (Instagram: @lacumbreok)

Al mediodía, el almuerzo puede disfrutarse en los restaurantes del centro o en la tradicional Estancia El Rosario, reconocida por sus alfajores y dulces regionales.

Por la tarde, a tan solo 15 minutos en automóvil, el Dique San Jerónimo ofrece un escenario natural rodeado de sierras. Desde la pasarela que cruza la pared del dique se obtiene una vista privilegiada, mientras que las orillas del lago son elegidas para caminatas cortas o un descanso al aire libre.

El regreso a La Cumbre, antes de emprender la vuelta, permite cerrar la jornada con una merienda en alguna de las confiterías del lugar, como Virgen de los Vientos, que ofrece panorámicas únicas del valle.

La Cumbre y el Dique San Jerónimo se consolidan como un plan completo para quienes desean disfrutar de la tranquilidad serrana y descubrir rincones históricos y naturales en un mismo recorrido.