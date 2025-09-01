Un hombre fue detenido tras robar un celular en Villa Carlos Paz

Un hombre en situación de calle fue detenido por el Escuadrón Motorizado Enduro de la Policía de Córdoba, luego de cometer un robo en la zona del Burrito, sobre avenida Cárcano de Villa Carlos Paz.

La Central de Comunicaciones fue quien alertó sobre el hurto de un celular e indicó las características del sospechoso que facilitaron su identificación.

Al notar la presencia policial, el joven intentó deshacerse de una bolsa que contenía el teléfono sustraído, el cual fue posteriormente reconocido por el damnificado como propio.

El acusado intentó escapar y forcejeó con los agentes, pero finalmente fue reducido y trasladado a la comisaria local, quedando a disposición del magistrado interviniente.