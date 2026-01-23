Un detenido y un herido de gravedad tras un enfrentamiento en Mayu Sumaj

Un grave incidente de violencia se registró en Mayu Sumaj, dejando como saldo un hombre hospitalizado y otro tras las rejas. El enfrentamiento, que tuvo lugar alrededor de las 23:30 hs en plena Avenida Las Moras, requirió el despliegue inmediato de las fuerzas que integran el Operativo Verano.

Al llegar al lugar, el personal policial halló a un hombre de 48 años con lesiones visibles tras una feroz riña callejera. Debido a la gravedad del cuadro, intervino una unidad de emergencias que dispuso el traslado urgente de la víctima al Hospital Gumersindo Sayago, donde fue asistido por un traumatismo de cráneo.

En el operativo, los efectivos aprehendieron a un joven de 28 años, señalado como el presunto agresor. El detenido fue derivado a la alcaldía local y quedó a disposición de la Justicia, que investiga los motivos que originaron el violento ataque.