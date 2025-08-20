Un auto se incedió en plena avenida Cárcano de Carlos Paz

Un incendio de importantes proporciones se registró esta tarde en avenida Cárcano, a metros de la esquina con Morandini, cuando una Fiat Fiorino comenzó a arder repentinamente hasta quedar envuelta en llamas.

Los bomberos voluntarios de Villa Carlos Paz llegaron rápidamente al lugar y lograron controlar el fuego tras varios minutos de trabajo, aunque el rodado quedó reducido a chatarra.

Si bien las primeras versiones señalan que el siniestro podría haberse originado por un cortocircuito, aún se esperan los peritajes técnicos que lo confirmen. No hubo personas heridas.