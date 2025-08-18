Tren de las Sierras embistió a una mujer en La Falda

Una mujer resultó herida este lunes en La Falda al ser embestida por una formación del Tren de las Sierras mientras cruzaba un paso peatonal.

El hecho ocurrió en horas de la mañana metros después del cruce con la calle Maipú, cuando la formación circulaba en dirección sur.

Según informaron las autoridades, la víctima, que podría presentar una afección auditiva, no escuchó ni vio el tren y continuó su paso, siendo impactada por uno de los laterales de la formación a pesar de los intentos del conductor por frenar.

La mujer fue trasladada al Hospital Municipal de La Falda, ingresando consciente y con un traumatismo en la espalda

En el lugar trabajaron agentes municipales de Ojos en Alerta y Tránsito, personal médico y efectivos de la Policía de Córdoba, quienes asistieron a la víctima y aseguraron la zona.