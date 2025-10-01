Trasladan al Tatú Carreta un cóndor andino con una grave herida de escopeta

Un cóndor andino adulto fue rescatado esta semana por bomberos voluntarios de Salsacate, luego de ser hallado herido en el paraje Bajo de los Corrales. Se trata de una hembra que pesa alrededor de ocho kilos y que sufrió una lesión en el ala derecha tras recibir un disparo de escopeta.

El ave fue trasladada por Policía Ambiental al centro de rehabilitación Tatú Carreta, en Casa Grande, donde especialistas le brindaron la primera asistencia y realizarán estudios complementarios para evaluar su evolución.

Durante la revisión se detectaron perdigones de munición pequeña. Si bien no se registraron fracturas óseas, el impacto provocó una lesión muscular compleja, que requerirá un tratamiento prolongado para su recuperación.

El cóndor andino, especie declarada recientemente monumento natural en Córdoba, está catalogado como “Amenazado”, lo que significa que la caza furtiva, la pérdida de hábitat y otros factores lo ponen en riesgo de pasar a la categoría de “En peligro de extinción”.