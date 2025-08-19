Tormentas y alerta amarilla para Villa Carlos Paz este martes

La jornada de este martes 19 de agosto se presentará inestable en la ciudad, con la posibilidad de tormentas y un alerta amarilla emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, que se mantendrá vigente hasta la medianoche.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con temperaturas cercanas a los 9 grados, mientras que hacia la tarde se espera un leve ascenso hasta los 12 o 13 grados. Sin embargo, el pronóstico anticipa la llegada de tormentas de variada intensidad, algunas que podrían ser localmente fuertes.

Las precipitaciones podrían dejar entre 40 y 70 milímetros en pocas horas y estar acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Ante este escenario, las autoridades recomendarán a la población evitar actividades al aire libre, retirar objetos que dificulten el escurrimiento del agua y no refugiarse bajo árboles ni postes de electricidad. También sugieren tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Para el miércoles, continuará la inestabilidad y no se descarta la presencia de vientos intensos en la región.