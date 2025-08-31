Tormentas eléctricas y lluvias intensas en Villa Carlos Paz este domingo

La ciudad atraviesa este domingo una jornada de clima inestable, con lluvias intermitentes y tormentas eléctricas que se esperan principalmente hacia la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso amarillo por tormentas, vigente desde las 18:00 hasta las 11:59 del lunes.

Según el organismo, las precipitaciones podrían acumular entre 30 y 50 milímetros, acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible granizo.

Durante la tarde, el cielo permanecerá nublado con lluvias intermitentes, mientras que por la noche se prevé un aumento en la intensidad de las tormentas, con mayor presencia de rayos y fuertes ráfagas. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados, con elevada humedad relativa y visibilidad reducida.

Las autoridades locales recomiendan evitar actividades al aire libre, retirar objetos que puedan obstruir los desagües, no refugiarse bajo árboles ni postes eléctricos.