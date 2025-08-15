Vía Carlos Paz

Todo listo para vivir una nueva edición del Cordero Serrano en Tanti

Vecinos y turistas podrán disfrutar de sabores típicos de las sierras, espectáculos en vivo y actividades para toda la familia.

Redacción Vïa Carlos Paz

15 de agosto de 2025,

Tanti se prepara para una fiesta en honor al cordero serrano.

La localidad de Tanti se prepara para vivir una nueva edición de su tradicional Jornada Gastronómica del Cordero Serrano, que este año llega a su 11ª edición.

El evento se desarrollará desde las 12 del mediodía en el Anfiteatro Municipal Solar de Piedra ofreciendo a los visitantes la posibilidad de degustar exquisitos platos como el tradicional cordero a la estaca, empanadas árabes de cordero, estofados y muchas delicias más.

La propuesta incluirá shows musicales en vivo, una feria de artesanos y productores locales y actividades pensadas para toda la familia, en un recorrido que combina gastronomía, cultura y entretenimiento.

Las entradas tendrán un valor de $10.000 en puerta y estará prohibido el ingreso de comidas, bebidas y/o conservadoras. Desde la organización recomiendan llegar con tiempo para aprovechar la variedad de propuestas y asegurar lugar en las mesas.

Se espera una importante concurrencia, impulsada por el fin de semana largo y la creciente popularidad del evento.

