Vía Carlos Paz

Tiempo inestable en Villa Carlos Paz: se esperan lluvias aisladas y vientos del norte

El SMN anticipó una jornada con inestabilidad, lluvias aisladas y una amplitud térmica que irá de los 12 a los 23 grados.

Redacción Vïa Carlos Paz

1 de octubre de 2025,

Tiempo inestable en Villa Carlos Paz: se esperan lluvias aisladas y vientos del norte
Carlos Paz paisaje soleado.

Este miércoles 1 de octubre la ciudad de Villa Carlos Paz tendrá una jornada variable, con chaparrones aislados y marcada amplitud térmica, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La temperatura oscilará entre los 12 y 23 grados, con probabilidades de lluvia de entre el 10 y el 40 por ciento durante gran parte del día. Por la tarde, los vientos rotarán al norte y alcanzarán velocidades moderadas.

Durante la noche, se espera un descenso térmico hasta los 12 grados, con cielo parcialmente inestable y vientos del norte de intensidad leve a moderada, manteniéndose la chance de chaparrones dispersos.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS