Tiempo inestable en Villa Carlos Paz: se esperan lluvias aisladas y vientos del norte

Este miércoles 1 de octubre la ciudad de Villa Carlos Paz tendrá una jornada variable, con chaparrones aislados y marcada amplitud térmica, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La temperatura oscilará entre los 12 y 23 grados, con probabilidades de lluvia de entre el 10 y el 40 por ciento durante gran parte del día. Por la tarde, los vientos rotarán al norte y alcanzarán velocidades moderadas.

Durante la noche, se espera un descenso térmico hasta los 12 grados, con cielo parcialmente inestable y vientos del norte de intensidad leve a moderada, manteniéndose la chance de chaparrones dispersos.