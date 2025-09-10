El valle de Punilla se vio afectado este miércoles por un temporal de viento que ocasionó cortes de luz en numerosos barrios, derribo de árboles y postes y complicaciones en la ruta nacional 38.

En Tanti, un árbol se desplomó sobre la intersección de calle Bolivia y ruta provincial 28, generando interrupciones y trabajos de limpieza en la zona.

Temporal de viento causó cortes de luz y demoras en la ruta 38 en Punilla

Además, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) informó cortes en el servicio eléctrico que afectaron a barrios como Tanti Centro, Valle Verde, Los Chañares, Flor Serrana, Mallín, El Durazno, Tanti Nuevo, El Cóndor, Villa García, Los Alpes, Villa Bender y Lomas de Tanti.

En Villa Santa Cruz del Lago, las ráfagas derribaron un poste de alumbrado público frente al complejo Peko’s, lo que obligó a reducir la circulación en la ruta nacional 38 y generó demoras en el sector.

Personal de seguridad vial y de mantenimiento trabajó en el despeje de calzadas y en la reparación de las instalaciones dañadas. Hasta el momento no se registraron heridos.