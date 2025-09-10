Vía Carlos Paz

Temporal de viento causó cortes de luz y demoras en la ruta 38 en Punilla

Las fuertes ráfagas derribaron árboles y postes en Tanti y Villa Santa Cruz del Lago, afectando el suministro eléctrico y el tránsito.

Redacción Vïa Carlos Paz

10 de septiembre de 2025,

Temporal de viento causó cortes de luz y demoras en la ruta 38 en Punilla
Temporal de viento causó cortes de luz y demoras en la ruta 38 en Punilla

El valle de Punilla se vio afectado este miércoles por un temporal de viento que ocasionó cortes de luz en numerosos barrios, derribo de árboles y postes y complicaciones en la ruta nacional 38.

En Tanti, un árbol se desplomó sobre la intersección de calle Bolivia y ruta provincial 28, generando interrupciones y trabajos de limpieza en la zona.

Temporal de viento causó cortes de luz y demoras en la ruta 38 en Punilla
Temporal de viento causó cortes de luz y demoras en la ruta 38 en Punilla

Además, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) informó cortes en el servicio eléctrico que afectaron a barrios como Tanti Centro, Valle Verde, Los Chañares, Flor Serrana, Mallín, El Durazno, Tanti Nuevo, El Cóndor, Villa García, Los Alpes, Villa Bender y Lomas de Tanti.

En Villa Santa Cruz del Lago, las ráfagas derribaron un poste de alumbrado público frente al complejo Peko’s, lo que obligó a reducir la circulación en la ruta nacional 38 y generó demoras en el sector.

Personal de seguridad vial y de mantenimiento trabajó en el despeje de calzadas y en la reparación de las instalaciones dañadas. Hasta el momento no se registraron heridos.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS