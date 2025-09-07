Tanti: secuestran cocaína en un operativo antinarcotráfico

Un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) se llevó en la localidad de Tanti y terminó con la detención de un hombre mayor de edad y el secuestro de cocaína.

Allanamiento en Tanti: detienen a un hombre y secuestran cocaína

El procedimiento se enmarcó en una investigación iniciada a partir de denuncias anónimas recibidas en el Centro de Denuncias del Ministerio Público Fiscal.

Con esta información, los efectivos lograron identificar el domicilio y concretar el allanamiento.

Si bien no se brindaron detalles sobre la cantidad exacta de droga incautada ni la identidad del detenido, desde la FPA destacaron que este tipo de acciones responden a la estrategia de lucha contra el narcomenudeo.

El organismo recordó además que los vecinos pueden colaborar con las investigaciones realizando denuncias anónimas y gratuitas al 0800-888-8080, una herramienta que se considera clave para reforzar la seguridad en las localidades del Valle de Punilla.