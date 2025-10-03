Tanti: dos motociclistas hospitalizados tras un fuerte choque

En la localidad de Tanti, dos motocicletas protagonizaron un accidente de tránsito durante la noche del jueves, que dejó a ambos conductores hospitalizados.

Fuentes policiales indicaron que uno de los rodados era una Honda CG 125 cc, conducida por un joven de 23 años, mientras que la otra moto, una Keller 150 cc, era manejada por un hombre de 34 años. Por razones que aún se investigan, las dos motos colisionaron violentamente en la intersección de Ruta 28 y Marimat.

Al lugar acudió el servicio de emergencias, cuyos profesionales asistieron a los conductores y constataron que ambos presentaban traumatismos de distinta gravedad. Posteriormente, fueron trasladados al Hospital Domingo Funes, donde permanecen bajo atención médica.