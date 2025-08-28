Tanti celebrará el Día del Niño con shows, juegos y transporte gratuito

Tanti celebrará el Día del Niño el domingo 31 de agosto en el Anfiteatro Municipal, a partir de las 13 horas y con entrada gratuita. El evento promete una jornada llena de alegría con shows en vivo, juegos, sorpresas y regalos para los niños y niñas. La propuesta está pensada para compartir en familia una tarde de diversión y sonrisas.

Transporte especial para las familias

Con el objetivo de garantizar la participación de todos los vecinos, el municipio anunció la puesta en marcha de un servicio de transporte urbano especial y gratuito. Ese día, los menores de 12 años viajarán sin costo en el servicio de CityBus.

A su vez, como el recorrido habitual de CityBus no llegará a Villa Parque Lago ni a El Parador, se dispuso un transporte gratuito para esas zonas:

Villa Parque Lago : salida a las 12:30 horas desde la plaza del barrio y regreso a las 18:00 desde el Anfiteatro.

El Parador: salida a las 13:40 desde la plaza del barrio y regreso a las 19:00 desde el Anfiteatro.

De esta manera, Tanti se prepara para celebrar el Día del Niño con una propuesta que combina espectáculos, actividades recreativas y accesibilidad para todos los vecinos.