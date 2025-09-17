Tanti avanza con un plan de modernización de su red eléctrica

La Municipalidad de Tanti, en coordinación con EPEC, avanza con un plan integral para modernizar su infraestructura eléctrica.

Las autoridades locales informaron que las tareas incluyen el reemplazo de postes y el tendido de nuevos cables en distintos sectores, con el objetivo de mejorar la calidad del suministro y reforzar la seguridad en los barrios.

Además, destacaron que las obras continuarán en los próximos días para extender los beneficios a más barrios, fortaleciendo así todo el sistema eléctrico de la ciudad.