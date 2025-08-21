Soleado y ventoso: así estará el clima en Villa Carlos Paz

Vía Carlos Paz

El día se presentará mayormente soleado, con temperaturas templadas y alerta amarilla por vientos fuertes en horas de la tarde.

21 de agosto de 2025,

Viento en Carlos Paz

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este jueves una jornada mayormente soleada en Villa Carlos Paz, con temperaturas agradables durante la tarde, aunque con una advertencia amarilla por vientos intensos.

La temperatura mínima rondará los 7 grados, mientras que la máxima alcanzará los 23 hacia la tarde. El cielo se mantendrá despejado en gran parte del día, lo que favorecerá las actividades al aire libre.

No obstante, el SMN emitió una alerta amarilla por vientos del sector sur, que estarán presentes desde el mediodía hasta el final de la tarde. Las ráfagas podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, con intensidades sostenidas entre 30 y 50 km/h.

El buen tiempo continuará con descenso de la temperatura hacia la noche, cuando se espera que los registros desciendan nuevamente a valores cercanos a los 12 grados

