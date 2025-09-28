Vía Carlos Paz

Sol y tiempo agradable para este domingo en Carlos Paz

La temperatura máxima alcanzará los 25 °C, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 7 °C.

Redacción Vïa Carlos Paz

28 de septiembre de 2025,

Paisaje de Villa Carlos Paz con sol\u002E (Foto: Facebook / Municipaidad VCP)\u002E

La jornada de este domingo se presenta con tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables en la ciudad de Villa Carlos Paz. Según el pronóstico meteorológico, la temperatura máxima alcanzará los 25 °C, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 7 °C.

El cielo permanecerá despejado durante gran parte del día, sin probabilidades significativas de lluvias, lo que favorecerá las actividades al aire libre. Los vientos del sector norte-noreste se mantendrán moderados, con intensidades que oscilarán entre los 19 y 44 km/h.

Las condiciones meteorológicas previstas ofrecen un marco ideal para disfrutar de paseos, deportes y encuentros sociales, aunque se recomienda precaución en las primeras horas de la mañana, cuando se hará sentir el frío matinal.

