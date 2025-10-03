Vía Carlos Paz

Sol y máxima de 30 °C en Villa Carlos Paz

La jornada se mantendrá estable, con viento leve del noreste y excelente visibilidad.

Redacción Vïa Carlos Paz

3 de octubre de 2025,

Sol y máxima de 30 °C en Villa Carlos Paz

Este viernes 3 de octubre, Villa Carlos Paz registra una jornada soleada con temperaturas agradables, según el Servicio Meteorológico Nacional. La máxima alcanzará los 30 °C mientras que la mínima se mantiene en 11 °C, con cielos despejados durante toda la jornada.

Los vientos soplan desde el noreste con velocidad moderada y la humedad relativa se mantiene en niveles medios, alrededor del 41%. La visibilidad en la ciudad es excelente, superior a los 40 km, y el índice UV se encuentra alto.

El fin de semana en Villa Carlos Paz comenzará con temperaturas cálidas y cielos despejados el sábado, seguidos de un descenso en la temperatura y condiciones más frescas el domingo, según el pronóstico extendido del SMN.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS