Sol y máxima de 30 °C en Villa Carlos Paz

Este viernes 3 de octubre, Villa Carlos Paz registra una jornada soleada con temperaturas agradables, según el Servicio Meteorológico Nacional. La máxima alcanzará los 30 °C mientras que la mínima se mantiene en 11 °C, con cielos despejados durante toda la jornada.

Los vientos soplan desde el noreste con velocidad moderada y la humedad relativa se mantiene en niveles medios, alrededor del 41%. La visibilidad en la ciudad es excelente, superior a los 40 km, y el índice UV se encuentra alto.

El fin de semana en Villa Carlos Paz comenzará con temperaturas cálidas y cielos despejados el sábado, seguidos de un descenso en la temperatura y condiciones más frescas el domingo, según el pronóstico extendido del SMN.