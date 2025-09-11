Vía Carlos Paz

Sol y clima primaveral en Villa Carlos Paz

La ciudad amaneció fresca pero se espera una tarde soleada y cálida, con máxima de 22 °C y un marcado descenso hacia la noche, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Redacción Vïa Carlos Paz

11 de septiembre de 2025,

Carlos Paz paisaje soleado.

Villa Carlos Paz comenzó este jueves 11 de septiembre de 2025 con cielo despejado y temperaturas cercanas a los 12 °C, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la mañana el termómetro irá en ascenso y hacia el mediodía rondará entre 17 y 19 °C.

Para la tarde se prevé un clima soleado y templado, con una máxima en torno a los 22 °C, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la noche se anticipa un descenso marcado de la temperatura, que podría ubicarse entre 14 y 16 °C, bajando aún más durante la madrugada.

