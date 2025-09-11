Sol y clima primaveral en Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz comenzó este jueves 11 de septiembre de 2025 con cielo despejado y temperaturas cercanas a los 12 °C, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la mañana el termómetro irá en ascenso y hacia el mediodía rondará entre 17 y 19 °C.

Para la tarde se prevé un clima soleado y templado, con una máxima en torno a los 22 °C, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la noche se anticipa un descenso marcado de la temperatura, que podría ubicarse entre 14 y 16 °C, bajando aún más durante la madrugada.