Vía Carlos Paz

Sin lluvias y con sol: así estará hoy el clima en Villa Carlos Paz

Con ambiente primaveral y vientos leves, Villa Carlos Paz disfruta de un día estable y soleado, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Redacción Vïa Carlos Paz

23 de septiembre de 2025,

Soleado Carlos Paz

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este martes 23 de septiembre una jornada típica de inicio de primavera en Villa Carlos Paz. El cielo permanecerá mayormente despejado durante todo el día, sin probabilidades de lluvias ni alertas meteorológicas en la región.

La mañana comenzó fresca, con temperaturas cercanas a los 10 °C, pero se espera que el termómetro ascienda gradualmente hasta alcanzar una máxima de 24 °C por la tarde. Hacia la noche, la temperatura descenderá nuevamente a valores próximos a los 11 °C.

Los vientos soplarán leves desde el sector norte, generando una sensación térmica agradable.

