Vía Carlos Paz

Sin lluvias y con máxima cercana a 30°C: el pronóstico para este miércoles en Villa Carlos Paz

El SMN anticipa una jornada estable, con cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre los 14°C y los 30°C. El sol dominará gran parte del día.

Redacción Vïa Carlos Paz

10 de diciembre de 2025,

Carlos Paz paisaje soleado.

Villa Carlos Paz tendrá este miércoles un día cálido y con cielo mayormente despejado, de acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Desde la madrugada, el tiempo se presenta sereno y con buena visibilidad, con una mínima que descendió hasta los 14°C. Durante la mañana se espera un ascenso progresivo de la temperatura acompañado de un cielo despejado a ligeramente nublado.

Para la tarde, la marca térmica alcanzará su punto más alto, con una máxima que rondará los 29°C-30°C, configurando un ambiente cálido pero agradable y sin probabilidad de precipitaciones. El viento soplará leve desde el sector norte, contribuyendo al aumento de la temperatura.

Hacia la noche, se mantendrá el buen tiempo, con valores que descenderán de manera paulatina hasta ubicarse cerca de los 20°C, mientras que el cielo continuará parcial o totalmente despejado.

